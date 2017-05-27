Лавров: игра в футбол - удовольствие, позволяющее забыть обо всем

Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянииСпорт 27 мая, 16:17
Лидеры G7 готовы усилить антироссийские санкции, если это понадобитсяМеждународная панорама 27 мая, 16:12
Лавров наградил победителей Народной футбольной лигиСпорт 27 мая, 15:40
Лавров: теплый прием гостям ЧМ-2018 обеспечен, а про игру сборной РФ пока говорить сложноСпорт 27 мая, 15:37
Лавров: игра в футбол - удовольствие, позволяющее забыть обо всемСпорт 27 мая, 15:19
Лавров: "Спартак" - как родина, которую не выбираютСпорт 27 мая, 14:36
Смольников считает, что "Зенит" с учетом результатов нуждался в переменахСпорт 27 мая, 14:31
Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондицияхСпорт 27 мая, 14:25
Суд арестовал главного бухгалтера "Седьмой студии" МасляевуПроисшествия 27 мая, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Игра в футбол - это удовольствие, которое позволяет забыть обо всем, однако выйти на площадку удается обычно лишь раз в неделю. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения финальных игр Народной футбольной лиги.
"Удовольствие, наслаждение, это же так очевидно. Когда играешь, ты больше ни о чем не думаешь", - сказал он, отвечая на вопрос, что может дать человеку любительский футбол.
Министр выразил сожаление, что играть получается не слишком часто. "Раз в неделю (получается играть). К сожалению, второй раз, когда мы здесь играем, у меня не получается, - заметил он. - Игры проходят в воскресенье с утра и в среду по вечерам, но вечера будних дней, как правило, таят в себе сюрпризы по работе, и приходится жертвовать футболом ради дипломатической деятельности".
"Думал сегодня поиграть, но утром на разминке, к сожалению, потянул себе спину и хочу пару дней пропустить", - добавил глава МИД РФ.
При этом Лавров в шутку подчеркнул, что на работе увлечение футболом не сказывается. "На переговорах я думаю о переговорах", - сказал он.