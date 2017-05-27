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Лавров: игра в футбол - удовольствие, позволяющее забыть обо всем

Спорт
27 мая, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ выразил сожаление, что играть получается не слишком часто

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Игра в футбол - это удовольствие, которое позволяет забыть обо всем, однако выйти на площадку удается обычно лишь раз в неделю. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения финальных игр Народной футбольной лиги.

"Удовольствие, наслаждение, это же так очевидно. Когда играешь, ты больше ни о чем не думаешь", - сказал он, отвечая на вопрос, что может дать человеку любительский футбол.

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Министр выразил сожаление, что играть получается не слишком часто. "Раз в неделю (получается играть). К сожалению, второй раз, когда мы здесь играем, у меня не получается, - заметил он. - Игры проходят в воскресенье с утра и в среду по вечерам, но вечера будних дней, как правило, таят в себе сюрпризы по работе, и приходится жертвовать футболом ради дипломатической деятельности".

"Думал сегодня поиграть, но утром на разминке, к сожалению, потянул себе спину и хочу пару дней пропустить", - добавил глава МИД РФ.

При этом Лавров в шутку подчеркнул, что на работе увлечение футболом не сказывается. "На переговорах я думаю о переговорах", - сказал он.

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