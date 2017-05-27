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Лавров: теплый прием гостям ЧМ-2018 обеспечен, а про игру сборной РФ пока говорить сложно

Спорт
27 мая, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ заявил, что в России с нетерпением ждут зарубежных гостей

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия обеспечит самый теплый прием гостям Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, но какую игру покажет на них сборная России, пока сказать сложно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения финальных игр Народной футбольной лиги.

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"Все зависит от того, как мы все спланируем, как примем наших гостей. Мы очень гостеприимны", - сказал он, отвечая на вопрос, каким будет влияние на имидж России предстоящие крупные международные футбольные турниры.

Лавров утвердительно ответил на вопрос, чувствует ли он воодушевление от того, что в этом году в России пройдет Кубой конфедераций, а в следующем - чемпионат мира. "Конечно, ведь это происходит впервые - Россия принимает Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Я уверен, что российские власти сделают все необходимое, чтобы все наши гости получили теплый прием".

"Что касается качества игры российской команды, то тут ничего не могу сказать, они (футболисты) всегда очень непредсказуемы", - добавил глава МИД РФ.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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