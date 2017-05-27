Лавров наградил победителей Народной футбольной лиги

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров наградил победителей первенства Народной футбольной лиги (НФЛ), одним из соучредителей которой он является.
Министр вручил кубок выигравшей в финале команде "Звезда" из Санкт-Петербурга, а также командам из Хабаровска и Архангельска, занявшим второе и третье места соответственно. Впрочем, наибольший энтузиазм у победителей, скорее, вызвало последовавшее фотографирование с министром, во время которого Лавров успел подписать на память несколько мячей.
"Поздравляю всех участников Народной футбольной лиги, - сказал Лавров. - Мне кажется, что эта инициатива, которой только исполнился год, оказалась весьма востребованной по всей нашей стране. Не случайно, что присутствующие здесь победители турнира представляют практически всю нашу страну - запад, восток и север".
Лавров высоко оценил мастерство игроков, хотя многие из них уже немолоды. "Не случайно лига называется "45 плюс". Но повторю, они играют так, будто для них - это главное в жизни. Я это очень уважаю, потому что любое дело надо делать так, будто на данный момент это самое главное", - отметил он.
Министр заметил, что и некоторым профессиональным клубам не помешало бы перенять такой подход. "Азарт, бойцовское настроение... И в каких-то моментах мне стало казаться, что желание победить в этом турнире большинство команд демонстрировали чуть-чуть сильнее, чем некоторые наши профессиональные клубы - никого не хочу обидеть", - добавил он.
НФЛ была образована в начале 2016 года. В попечительский совет лиги, кроме Лаврова, входят министр обороны РФ Сергей Шойгу и полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Формат турнира предполагает, что в нем участвуют игроки не моложе 45 лет. Главный приз – грант на строительство нового мини-футбольного стадиона.