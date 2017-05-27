Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров наградил победителей Народной футбольной лиги

Спорт
27 мая, 15:40 дата обновления: 27 мая, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ вручил кубок выигравшей в финале команде "Звезда" из Санкт-Петербурга, а также командам из Хабаровска и Архангельска, занявшим второе и третье места соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров наградил победителей первенства Народной футбольной лиги (НФЛ), одним из соучредителей которой он является.

Смотрите также
Сергей Лавров

Лавров: "Спартак" - как родина, которую не выбирают

Министр вручил кубок выигравшей в финале команде "Звезда" из Санкт-Петербурга, а также командам из Хабаровска и Архангельска, занявшим второе и третье места соответственно. Впрочем, наибольший энтузиазм у победителей, скорее, вызвало последовавшее фотографирование с министром, во время которого Лавров успел подписать на память несколько мячей.

"Поздравляю всех участников Народной футбольной лиги, - сказал Лавров. - Мне кажется, что эта инициатива, которой только исполнился год, оказалась весьма востребованной по всей нашей стране. Не случайно, что присутствующие здесь победители турнира представляют практически всю нашу страну - запад, восток и север".

Лавров высоко оценил мастерство игроков, хотя многие из них уже немолоды. "Не случайно лига называется "45 плюс". Но повторю, они играют так, будто для них - это главное в жизни. Я это очень уважаю, потому что любое дело надо делать так, будто на данный момент это самое главное", - отметил он.

Смотрите также
Сергей Лавров

Лавров: игра в футбол - удовольствие, позволяющее забыть обо всем

Министр заметил, что и некоторым профессиональным клубам не помешало бы перенять такой подход. "Азарт, бойцовское настроение... И в каких-то моментах мне стало казаться, что желание победить в этом турнире большинство команд демонстрировали чуть-чуть сильнее, чем некоторые наши профессиональные клубы - никого не хочу обидеть", - добавил он.

НФЛ была образована в начале 2016 года. В попечительский совет лиги, кроме Лаврова, входят министр обороны РФ Сергей Шойгу и полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Формат турнира предполагает, что в нем участвуют игроки не моложе 45 лет. Главный приз – грант на строительство нового мини-футбольного стадиона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком
4
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
7
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама