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Восемь фанатов пострадали после обрушения ограждения на футбольном матче в Белоруссии

Спорт
27 мая, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

После матча игроки "Витебска" подошли к фан-сектору, болельщики попытались пробраться поближе к футболистам

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Восемь болельщиков получили травмы из-за рухнувшего ограждения на стадионе во время матча чемпионата Белоруссии "Витбеск" - БАТЭ. Об этом сообщает Белорусская служба новостей.

Встреча 10-го тура чемпионата Белоруссии прошла в пятницу на стадионе в Витебске. Со счетом 1:0 победу одержали хозяева.

После матча игроки "Витебска" подошли к фан-сектору, болельщики попытались пробраться поближе к футболистам. Ограждение на трибуне не выдержало натиска и рухнуло с высоты полутора метров. Восемь человек получили травмы, из них двое были госпитализированы.

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