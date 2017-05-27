Восемь фанатов пострадали после обрушения ограждения на футбольном матче в Белоруссии

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Восемь болельщиков получили травмы из-за рухнувшего ограждения на стадионе во время матча чемпионата Белоруссии "Витбеск" - БАТЭ. Об этом сообщает Белорусская служба новостей.
Встреча 10-го тура чемпионата Белоруссии прошла в пятницу на стадионе в Витебске. Со счетом 1:0 победу одержали хозяева.
После матча игроки "Витебска" подошли к фан-сектору, болельщики попытались пробраться поближе к футболистам. Ограждение на трибуне не выдержало натиска и рухнуло с высоты полутора метров. Восемь человек получили травмы, из них двое были госпитализированы.