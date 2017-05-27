Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянии

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России по футболу в хорошей физической форме и отличном эмоциональном состоянии. Состояние форварда, а также вратаря Игоря Акинфеева для ТАСС оценил врач сборной Эдуард Безуглов.

Дзюба из-за проблем с коленом пропустил уже два сбора при главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе прошлого года. При этом нападающий регулярно выступал в матчах "Зенита". В мае главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что Дзюбе необходимо сделать паузу по окончании сезона, чтобы не усугублять ситуацию. На двух тренировках сборной в Австрии, где команда продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций, форвард занимался наравне со всеми.

"Артем тщательно выполнял все рекомендации докторов в течение сезона и к сборам подошел в хорошей физической форме и в отличном психоэмоциональном состоянии, - рассказал Безуглов. - Есть определенные нюансы, но они не должны помешать ему полноценно подготовиться к матчам Кубка конфедераций. Тем более турнир пройдет в России, а для Артема это очень важный фактор".

"Акинфеев будет работать наравне со всеми"

Акинфеев, который является капитаном сборной, остался в Москве из-за проблем с пяткой. Как ранее сообщил Черчесов, вратарь должен присоединиться к команде в Австрии 28 или 29 мая.

"Игорь последний месяц играл на уколах и практически не тренировался. Еще до прибытия в сборную мы имели по нему всю необходимую информацию, а уже на сборе, проведя тесты, решили, что ему необходимо остаться в Москве для проведения определенных процедур. Но уже в ближайшие дни мы ждем его на сборе, и он приступит к работе наравне со всеми", - рассказал Безуглов.

В целом, по словам собеседника ТАСС, врачи команды пока не имеют причин для беспокойства по кому-то из игроков. "После окончания чемпионатов практически все футболисты во всех странах испытывают определенные проблемы со здоровьем, но в нашей ситуации угрозы неучастия в сборе нет ни у кого", - заявил он.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.