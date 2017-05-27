Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянии

Спорт
27 мая, 16:17 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В целом, по словам Эдуарда Безуглова, врачи команды пока не имеют причин для беспокойства по кому-то из игроков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение сборной России по футболу в хорошей физической форме и отличном эмоциональном состоянии. Состояние форварда, а также вратаря Игоря Акинфеева для ТАСС оценил врач сборной Эдуард Безуглов.

Смотрите также
Дмитрий Тарасов (справа в красной накидке)

Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондициях

Дзюба из-за проблем с коленом пропустил уже два сбора при главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе прошлого года. При этом нападающий регулярно выступал в матчах "Зенита". В мае главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что Дзюбе необходимо сделать паузу по окончании сезона, чтобы не усугублять ситуацию. На двух тренировках сборной в Австрии, где команда продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций, форвард занимался наравне со всеми.

"Артем тщательно выполнял все рекомендации докторов в течение сезона и к сборам подошел в хорошей физической форме и в отличном психоэмоциональном состоянии, - рассказал Безуглов. - Есть определенные нюансы, но они не должны помешать ему полноценно подготовиться к матчам Кубка конфедераций. Тем более турнир пройдет в России, а для Артема это очень важный фактор".

"Акинфеев будет работать наравне со всеми"

Акинфеев, который является капитаном сборной, остался в Москве из-за проблем с пяткой. Как ранее сообщил Черчесов, вратарь должен присоединиться к команде в Австрии 28 или 29 мая.

"Игорь последний месяц играл на уколах и практически не тренировался. Еще до прибытия в сборную мы имели по нему всю необходимую информацию, а уже на сборе, проведя тесты, решили, что ему необходимо остаться в Москве для проведения определенных процедур. Но уже в ближайшие дни мы ждем его на сборе, и он приступит к работе наравне со всеми", - рассказал Безуглов.

Смотрите также

Сборная России по футболу провела вторую тренировку в Австрии в полном составе

В целом, по словам собеседника ТАСС, врачи команды пока не имеют причин для беспокойства по кому-то из игроков. "После окончания чемпионатов практически все футболисты во всех странах испытывают определенные проблемы со здоровьем, но в нашей ситуации угрозы неучастия в сборе нет ни у кого", - заявил он.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком
4
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
7
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама