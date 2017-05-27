Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Хэмилтон - 14-й

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Кими Райкконен показал лучший результат в квалификации Гран-при Монако.

Райкконен проехал лучший круг со временем 1 минута 12,178 секунды. Последний раз финский гонщик выигрывал в квалификации восемь лет назад - на Гран-при Франции в 2008 году. С тех пор прошло 129 гонок. Это новый рекорд "Формулы-1" по числу этапов, прошедших между победами одного гонщика в квалификации.

Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал еще один финн из команды "Мерседес" Валттери Боттас. Трехкратный чемпион мира и прошлогодний победитель Гран-при Монако британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") финишировал с 14-м временем.

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал шестым. Британский гонщик "Макларена" Дженсон Баттон, который заменил в составе команды испанца Фернандо Алонсо, оштрафован на 15 позиций на стартовой решетке гонки за замену нескольких элементов силовой установки. Таким образом, Баттон, который занял девятое место в квалификации, будет стартовать в гонке с последней позиции.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало в 15:00 мск.