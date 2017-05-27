Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренером

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Летняя трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после того, как наступит ясность с тем, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне. Об этом ТАСС сказал спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Санкт-петербургскую команду сейчас возглавляет румынский специалист Мирча Луческу. Он подписал двухлетний контракт с "Зенитом" в мае 2016 года.

"Я не могу ничего сказать (по поводу того, останется ли Луческу в "Зените"). Решение будет принимать руководство", - сказал Сарсания.

На вопрос, когда у него состоится встреча с руководством клуба, на которой будет обсуждаться летняя трансферная кампания, спортивный директор "Зенита" ответил: "Как только наступит ясность с главным тренером, так сразу. Потому что времени у нас очень мало".

Сарсания был назначен спортивным директором "Зенита" в субботу. Ранее он занимал данный пост с 2006 по 2007 годы. В пятницу было объявлено, что председателем правления и президентом санкт-петербургского клуба будет Сергей Фурсенко. Он был президентом "Зенита" с 2006 по 2008 годы.

"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17, не сумев выйти в Лигу чемпионов.