Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Новый спортивный директор футбольного клуба "Зенит" Константин Сарсания покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса". Об этом он сообщил ТАСС.

"Пока я еще не покинул (пост главного тренера "Атлантаса"), но покину", - сказал Сарсания.

Он возглавил "Атлантас" в 2013 году. Под его руководством команда из Клайпеды в 2013 году стала второй в чемпионате Литвы, в 2014-м и 2015-м - третьей, а в 2016-м - четвертой. Также "Атлантас" дошел до финала Кубка Литвы сезона-2014/15.

О назначении Сарсании на пост спортивного директора "Зенита" было объявлено в субботу. В пятницу же стало известно, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко будет председателем правления и президентом "Зенита". До завершения корпоративных процедур Фурсенко временно будет исполнять обязанности генерального директора клуба.

Сарсания был спортивным директором "Зенита" с 2006 по 2007 годы, параллельно работая главным тренером московской команды "Спортакадемклуб". Президентом "Зенита" в то время также был Фурсенко.