Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьем

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев сможет решить все свои проблемы со здоровьем за лето. Об этом заявил ТАСС врач сборной Эдуард Безуглов, который также прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом.

Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр своего клуба ЦСКА в октябре и мае. В марте из-за повреждения полузащитник был заменен в самом начале товарищеского матча сборной с командой Бельгии. Полузащитник был включен в расширенную заявку сборной на Кубок конфедераций из 30 человек, однако затем было объявлено, что он, а также Фернандес не смогут помочь команде на турнире из-за травм.

"Уверен, что уже этим летом он (Дзагоев - прим. ТАСС) все свои проблемы решит и уже с осенних сборов полноценно присоединиться к сборной. В настоящее время он, наконец, получил полноценную возможность вылечиться без форсирования процесса реабилитации под руководством специалистов высокого уровня", - прокомментировал ситуацию Безуглов.

"О неучастии Фернандеса узнали за три дня до сбора"

О том, что Фернандес не примет участие в предстоящем турнире, было объявлено генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым 21 мая, после матча заключительного тура чемпионата страны. Главный тренер сборной Станислав Черчесов в этот же день заявил, что Российский футбольный союз (РФС) не получал уведомлений от ЦСКА о неучастии защитника в сборе. Как стало известно позднее, Фернандес улетел в Бразилию, где ему сделают операцию на носовой перегородке.

"Решение о участии или неучастии игрока в Кубке принимает главный тренер, в этой ситуации он ориентировался на мнение врачей сборной. Свое заключение мы дали за три дня до начала сбора (25 июня), когда нам предоставили объективную информация о состоянии здоровья Марио. В то же время мы не знаем, когда эта информация появилась у врачей ЦСКА и самого Фернандеса", - сообщил ситуацию Безуглов.

"Для тренерского штаба национальной сборной приоритетом всегда является сохранение здоровья спортсмена, и рисковать им никто никогда не будет. О проблемах Марио нам сообщили; оценив их, тренерский и медицинский штаб сборной решили, что сейчас лучше дать ему полностью выздороветь, чтобы в дальнейшем рассчитывать на него без ограничений", - также отметил собеседник ТАСС.

Уроженец Бразилии Фернандес получил гражданство РФ летом 2016 года. В июне истекает срок, после которого, согласно правилам Международной федерации футбола, защитник может начать выступать за российскую сборную.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.