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Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 запущены в Самаре

Спорт
27 мая, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Торжественная церемония открытия прошла в рамках официальной программы подготовки чемпионата мира

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, запущены в Самаре. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Bud Alcohol Free, которая является официальным спонсором турнира.

Торжественная церемония открытия прошла в рамках официальной программы подготовки чемпионата мира. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава Самары Олег Фурсов, руководитель департамента по организации подготовки чемпионата мира и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов, посол чемпионата мира дзюдоист Тагир Хайбулаев.

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"Самаре выпала большая честь принять одно из ведущих спортивных мероприятий - чемпионат мира по футболу - 2018, которым непременно стоит гордиться. Сегодня вместе с официальным спонсором турнира мы запускаем часы обратного отсчета BUD AF. Теперь все жители и гости города смогут в буквальном смысле считать минуты до старта первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу", - сказал Фетисов.

Часы обратного отсчета в Самаре оборудованы цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi-роутером и камерой.

Первые часы обратного отсчета до чемпионата мира были запущены в 2015 году в Москве организационным комитетом "Россия-2018". Также часы были запущены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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