"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 19:06
Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 19:00
Режиссер Меньшов не видит оснований для особых условий в отношении СеребренниковаКультура 27 мая, 18:33
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"Спорт 27 мая, 18:26
Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 18:08
Премьер Италии заявил, что представлял на саммите G7 точку зрения России и КитаяМеждународная панорама 27 мая, 16:53
Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьемСпорт 27 мая, 16:52
Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"Спорт 27 мая, 16:43
Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренеромСпорт 27 мая, 16:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Португальский полузащитник Мигель Данни хотел бы продлить контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом Данни сообщил ТАСС.
Действующий контракт 33-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до 30 июня.
"Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в "Зените". Мне здесь все нравится и все устраивает", - сказал Данни, являющийся капитаном "Зенита".
Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо". Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. В активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.