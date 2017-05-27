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Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с ФК "Зенит"

Спорт
27 мая, 18:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Действующий контракт 33-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до 30 июня

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Мигель Данни

Мигель Данни

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Португальский полузащитник Мигель Данни хотел бы продлить контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом Данни сообщил ТАСС.

Действующий контракт 33-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до 30 июня.

"Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в "Зените". Мне здесь все нравится и все устраивает", - сказал Данни, являющийся капитаном "Зенита".

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо". Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. В активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

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