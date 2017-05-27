Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) в гостях одержала победу над командой Узбекистана со счетом 4:3 в товарищеском матче.

В составе россиян забитыми мячами отметились Иван Обляков (7-я, 34-я минуты), Рифат Жемалетдинов (20, с пенальти) и Дмитрий Баринов (58). У команды Узбекистана отличились Сардорбек Азимов (50), Бобир Абдиксоликов (52) и Забихилло Уринбоев (76).

Сборная России проводит подготовку к отборочному турниру молодежного чемпионата Европы. 31 мая россияне в Москве сыграют против команды Белоруссии.

Российская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сыграет в седьмой группе вместе с командами Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара. Финальный турнир пройдет в Италии.