"Ростов-Дон" стал обладателем Кубка России по гандболу среди женских команд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл в финале Кубка России "Кубань" и стал обладателем трофея.

Финальный матч завершился со счетом 28:20 в пользу ростовского клуба. В матче за третье место "Астраханочка" победила "Звезду" со счетом 34:30.

"Ростов-Дон" стал обладателем Кубка России в шестой раз в истории (ранее команда побеждала в 2007, 2008, 2012, 2013, 2015 гг.). В нынешнем сезоне ростовский клуб выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ).