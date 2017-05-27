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Гандболисты "Чеховских медведей" в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

Спорт
27 мая, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

В третьем матче финальной серии клуб из Чехова победил петербургский клуб "Университет-Нева" со счетом 28:24

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гандболисты "Чеховских медведей" обыграли петербургский клуб "Университет-Нева" в третьем матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира в 16-й раз подряд.

Матч завершился со счетом 28:24 в пользу чеховской команды. Серия закончилась со счетом 3-0. В серии за третье место краснодарский СКИФ обыграл "Динамо-Виктор" из Ставрополя.

"Чеховские медведи" стали 16-кратными чемпионами России. Их победная серия длится с 2002 года. Также чеховская команда является шестикратным обладателем Кубка России.

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