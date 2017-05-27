Гандболисты "Чеховских медведей" в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

Квят заявил, что ему стыдно за непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при МонакоСпорт 27 мая, 20:48
Наиль Измайлов 1 июня станет заместителем председателя совета директоров ФК "Спартак"Спорт 27 мая, 20:46
Детские футбольные турниры, приуроченные к Кубку конфедераций, прошли в Клину и ХимкахСпорт 27 мая, 20:29
Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допингаСпорт 27 мая, 20:20
Корстин: Швед - основной претендент на титул самого ценного игрока Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 20:13
Швед: "Химки" способны перевернуть ход серии с "Зенитом" в Единой лиге ВТБСпорт 27 мая, 20:04
Карасев: баскетболисты "Зенита" победили "Химки" за счет характераСпорт 27 мая, 19:33
"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 19:06
Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гандболисты "Чеховских медведей" обыграли петербургский клуб "Университет-Нева" в третьем матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира в 16-й раз подряд.
Матч завершился со счетом 28:24 в пользу чеховской команды. Серия закончилась со счетом 3-0. В серии за третье место краснодарский СКИФ обыграл "Динамо-Виктор" из Ставрополя.
"Чеховские медведи" стали 16-кратными чемпионами России. Их победная серия длится с 2002 года. Также чеховская команда является шестикратным обладателем Кубка России.