Гандболисты "Чеховских медведей" в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гандболисты "Чеховских медведей" обыграли петербургский клуб "Университет-Нева" в третьем матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира в 16-й раз подряд.

Матч завершился со счетом 28:24 в пользу чеховской команды. Серия закончилась со счетом 3-0. В серии за третье место краснодарский СКИФ обыграл "Динамо-Виктор" из Ставрополя.

"Чеховские медведи" стали 16-кратными чемпионами России. Их победная серия длится с 2002 года. Также чеховская команда является шестикратным обладателем Кубка России.