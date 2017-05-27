Корстин: Швед - основной претендент на титул самого ценного игрока Единой лиги ВТБ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед является основным претендентом на титул самого ценного игрока регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сказала ТАСС генеральный директор турнира Илона Корстин.
"Алексей является ярким лидером своей команды, тянет "Химки" на своих плечах, и он основной кандидат на титул самого ценного игрока регулярного сезона Единой лиги ВТБ, - сказала Корстин. - По ходу сезона он много раз приводил "Химки" к победам точными бросками в решающих стадиях матчей".
Самый ценный игрок регулярного сезона будет объявлен 30 мая. Приз вручается совместно Единой лигой ВТБ и ТАСС.
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