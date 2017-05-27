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Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допинга

Спорт
27 мая, 20:20 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Врач национальной команды уверен, что в случае тестирования перед Кубком конфедераций проблем у сборной не возникнет

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Артем Дзюба и Эдуард Безуглов

Артем Дзюба и Эдуард Безуглов

© Виталий Тимкив/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Тренерский штаб сборной России по футболу уверен, что у команды не возникнет проблем в случае допинг-контроля. Об этом ТАСС заявил врач сборной Эдуард Безуглов.

Российская сборная 25 мая начала подготовку к домашнему Кубку конфедераций, с 26 мая команда работает на сборе в Австрии.

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Как рассказал Безуглов, забором проб на Кубке конфедераций будет заниматься организатор турнира - Международная федерация футбола (ФИФА). "Анализ проб будет проводиться в одной из аккредитованных ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) лабораторий, это может быть и Лозанна, и Вена, и Берлин. Согласно регламенту, в расположение любой сборной в любой момент могут приехать допинг-офицеры и взять анализы у всей команды. Весной 2016 года перед чемпионатом Европы брали анализы у десяти человек", - сказал он.

На вопрос, уверен ли он в том, что у команды не возникнет проблем из-за допинг-контроля, собеседник ТАСС ответил: "Да, я абсолютно в этом уверен. Проводится большая работа по профилактике в этом направлении, все кандидаты в сборную осведомлены о различных нюансах, и мы уверены, что со стороны ребят проблем не будет. Уверен, что и врачи ведущих клубов в этом вопросе держат марку, иначе в топ- клубах и дня не продержишься".

На вопрос, будет ли допинг-контроль российской команды усиленным, как перед чемпионатом Европы 2016 года, Безуглов ответил: "Этого мы не знаем. Хотя в Краснодар (на сбор в марте - прим. ТАСС) к нам приезжали целых четыре человека во главе с руководителем соответствующего подразделения ФИФА. Со стороны УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) такого внимания нам не оказывали. Но никаких проблем в сборной не было выявлено и выявлено не будет".

Питание будет сбалансированным и разнообразным

Безуглов также рассказал о питании сборной, за которое отвечает повар Вячеслав Мульченко. "Меню будет ровно таким, каким должно быть у спортсменов высокого уровня на сборах: сбалансированным, разнообразным и, конечно, всегда все блюда будут приготовлены из свежих продуктов. Из рациона, как всегда, исключены тугоплавкие жиры, простые углеводы, снэки, сильногазированные напитки. Много рыбы, индейки, курицы - источников белка, - плюс спагетти, бурый рис, овощи на гриле", - сказал он.

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На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места.

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