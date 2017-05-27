Детские футбольные турниры, приуроченные к Кубку конфедераций, прошли в Клину и Химках

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций © Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Детские футбольные турниры, которые были приурочены к проведению в России Кубка конфедераций - 2017, состоялись с субботу в подмосковных Клину и Химках. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

В турнире "Кубок континентов" в Клину приняли участие 150 детей, которые представляли восемь стран-участниц Кубка конфедераций - Россию, Германию, Португалию, Мексику, Чили, Камерун, Австралию и Новую Зеландию. "У нас было четыре возрастные группы, в которых участвовало по восемь команд", - сообщил ТАСС организатор турнира Сергей Бондаренко.

Турнир проходил на стадионе "Строитель". Его поле было разделено на четыре зоны, название которых соответствовало городам, где будет проходить Кубок конфедераций - Сочи, Москва, Санкт Петербург и Казань. В каждой зоне играла своя возрастная группа.

В первой группе (2013-2014 гг. рождения) представители Германии в финале обыграли россиян, во второй группе (2012 г.) - российские футболисты в решающей встрече оказались сильнее немцев, в третьей группе (2010-2011 гг.) - представители Новой Зеландии победили португальцев, в четвертой группе (2008-2009 гг.) - команда Португалии в матче за золото обыграла россиян.

На мероприятии присутствовало порядка 1000 зрителей.

"Кубок восьми флагов" достался новозеландцам

На турнире "Кубок восьми флагов" в Химках сыграли дети- любители в возрасте 10-12 лет из стран-участниц Кубка конфедераций - 2017. В футболках национальной сборной России вышли химкинские школьники. На торжественном открытии мероприятия присутствовали послы Австралии, Новой Зеландии, Чили, постоянный представитель посла Германии, глава миссии Португалии, первый пресс-секретарь посольства Камеруна, пресс-атташе по культуре Мексики и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

"Очень рад быть среди гостей на этом мероприятии. Я благодарю всех за предоставленную возможность присутствовать на соревнованиях. Кроме того, отдельно хотелось бы поблагодарить главу Химок Дмитрия Волошина за высокую организацию мероприятия. Команды выступают в атмосфере мира и дружбы. В Австралии футбол, один из самых любимых и популярных видов спорта. Он насчитывает свыше миллиона болельщиков и игроков", - отметил посол Австралии Питер Теш, чьи слова приводит пресс-служба отдела спорта, туризма и работы с молодежью Управления социальной политики администрации городского округа Химки.

Перед началом отборочных матчей с напутственными словами к детям также обратились звезды мирового футбола. Видео с пожеланиями удачи для участников турнира в Химках записали защитник немецкой "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаль, нападающий немецкого клуба "Байера" и сборной Мексики Чичарито, действующий чемпион мира полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих и другие.

В финальной встрече турнира команда Новой Зеландии разгромила ровесников из Мексики - 8:0. Победителям, помимо традиционных медалей и кубков, достался мяч с автографами игроков национальной сборной России по футболу.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.