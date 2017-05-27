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Квят заявил, что ему стыдно за непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при Монако

Спорт
27 мая, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Российский пилот "Формулы-1" считает, что у него есть шанс попасть в очковую зону в воскресной гонке

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, что ему стыдно за непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при Монако. Слова Квята приводит пресс-служба "Торо Россо".

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"Мне не повезло, в конце второго сегмента произошла авария, которая повлияла на мой результат, это расстраивает, - сказал Квят. - Мы выглядели многообещающе в эти выходные, поэтому стыдно было пропускать третий сегмент квалификации. Я думаю, что мог бы пройти, если бы не желтые флаги. Однако я начну гонку с девятой позиции из-за штрафов некоторых пилотов, это увеличивает шансы финишировать в очках".

"В Барселоне я стартовал последним и смог финишировать в первой десятке, поэтому мы не в такой плохой ситуации, - добавил россиянин. - Нет смысла расстраиваться, нужно просто не опускать голову и упорно поработать сегодня, чтобы провести гонку хорошо. Завтра мы попробуем побороться за очки, в Монако может произойти все что угодно".

В субботней квалификации Квят показал 11-е время. Однако из-за штрафов британского гонщика "Макларена" Дженсона Баттона за замену нескольких элементов силовой установки и его напарника по команде Стоффеля Вандорна, разбившего болид в конце второго сегмента, россиянин стартует с девятой позиции. Также он сможет выбрать шины для начала гонки.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье.

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