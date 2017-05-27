Плайкнер включен в список тренеров сборной России по санному спорту на сезон-2017/18

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СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший главный тренер сборной России по санному спорту итальянец Вальтер Плайкнер и серебряный призер чемпионата Европы 2015 года Александр Перетягин будут работать с национальной командой в олимпийском сезоне. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.
"Тренер Плайкнер будет продолжать консультировать команду и в следующем сезоне, - заметил Демченко. - Перетягин станет специалистом по подготовке инвентаря и будет работать с саночниками-одиночниками. К сожалению, как я уже говорил ранее, из-за череды серьезных травм Александру было бы очень сложно вернуться в прежнюю форму, поэтому он ответил согласием на мое предложение войти в штаб национальной команды".
21 января 2016 года Перетягин получил тяжелую травму ноги во время тренировочного спуска на трассе в Кенигзее, где спустя неделю проходил чемпионат мира. Спортсмен долгое время лечился, однако к началу прошлого сезона сумел полностью восстановиться. 17 ноября 2016 года на тренировке в австрийском Иглсе российский спортсмен серьезно повредил кисть, и эта травма вынудила Перетягина пропустить весь прошедший сезон.
Плайкнер, победитель Олимпиады-1972 в спуске на двухместных санях, летом 2013 года подписал контракт с Федерацией санного спорта России (ФССР) и стал главным тренером национальной команды. В марте 2015 года Плайкнер в беседе с ТАСС объявил о своем уходе с поста главного тренера национальной команды по причине усталости. ФССР продолжила сотрудничество со специалистом, но уже в качестве консультанта.
В настоящее время Плайкнер входит в состав комиссии Международной федерации санного спорта. На эту комиссию возложен контроль за качеством льда на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане.