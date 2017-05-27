Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плайкнер включен в список тренеров сборной России по санному спорту на сезон-2017/18

Спорт
27 мая, 21:35 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Также с национальной командой в качестве специалиста по подготовке инвентаря будет работать призер чемпионата Европы 2015 года Александр Перетягин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вальтер Плайкнер

Вальтер Плайкнер

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший главный тренер сборной России по санному спорту итальянец Вальтер Плайкнер и серебряный призер чемпионата Европы 2015 года Александр Перетягин будут работать с национальной командой в олимпийском сезоне. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Смотрите также

Демченко: дожди не повлияли на подготовку российских саночников к сезону в Кисловодске

"Тренер Плайкнер будет продолжать консультировать команду и в следующем сезоне, - заметил Демченко. - Перетягин станет специалистом по подготовке инвентаря и будет работать с саночниками-одиночниками. К сожалению, как я уже говорил ранее, из-за череды серьезных травм Александру было бы очень сложно вернуться в прежнюю форму, поэтому он ответил согласием на мое предложение войти в штаб национальной команды".

21 января 2016 года Перетягин получил тяжелую травму ноги во время тренировочного спуска на трассе в Кенигзее, где спустя неделю проходил чемпионат мира. Спортсмен долгое время лечился, однако к началу прошлого сезона сумел полностью восстановиться. 17 ноября 2016 года на тренировке в австрийском Иглсе российский спортсмен серьезно повредил кисть, и эта травма вынудила Перетягина пропустить весь прошедший сезон.

Плайкнер, победитель Олимпиады-1972 в спуске на двухместных санях, летом 2013 года подписал контракт с Федерацией санного спорта России (ФССР) и стал главным тренером национальной команды. В марте 2015 года Плайкнер в беседе с ТАСС объявил о своем уходе с поста главного тренера национальной команды по причине усталости. ФССР продолжила сотрудничество со специалистом, но уже в качестве консультанта.

В настоящее время Плайкнер входит в состав комиссии Международной федерации санного спорта. На эту комиссию возложен контроль за качеством льда на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
5
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
СМИ: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ при невыполнении минских соглашений
Темы дня
Загрузка...
Реклама