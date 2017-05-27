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Сборная России победила команду Косова в матче квалификации чемпионата мира по волейболу

Спорт
27 мая, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-0

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Косова в матче квалификационного турнира чемпионата мира по волейболу, который проходит в Таллине.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиян. Эта победа стала четвертой для российской сборной в отборочном турнире. Ранее россияне обыграли команды Черногории, Румынии и Венгрии. Сборная России лидирует с 12 очками в своей группе.

Следующий матч россияне проведут против команды Эстонии 28 мая.

В финальную часть чемпионата мира напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.

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