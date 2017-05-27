Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии по футболу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над франкфуртским "Айнтрахтом" со счетом 2:1 в финальной матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле (8-я минута) и Пьер-Эмерик Обамейянг (67, с пенальти). У проигравших отличился Анте Ребич (29).

"Боруссия" стала обладателем Кубка Германии в четвертый раз в истории. В прошлый раз дортмундский клуб выигрывал кубок в 2012 году, когда в решающем матче победил "Баварию" (5:2). Свой первый титул в данном турнире "Боруссия" завоевала в 1965 году, обыграв в финале аахенскую "Алеманию". В чемпионате Германии нынешнего сезона "Боруссия" заняла третье место.

"Айнтрахт" принимал участие в финале Кубка Германии в шестой раз. В последний раз франкфуртский клуб становился обладателем Кубка в 1988 году, когда в финале победил "Бохум" (1:0). В чемпионате Германии нынешнего сезона "Айнтрахт" занял 11-е место.

Согласно правилам, обладатель Кубка Германии получает место в Лиге Европы. Поскольку "Боруссия" уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит "Фрайбург", занявший седьмое место в чемпионате Германии.