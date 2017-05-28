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Российская прыгунья в высоту Ласицкене стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги"

Спорт
28 мая, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Эта победа стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики

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Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) заняла первое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см.

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Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд. Она является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой мира в помещении 2014 года, чемпионкой Европы в помещении.

Эта победа стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Последний раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Дарья Клишина, Сергей Шубенков, Ласицкене и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

Решение о приглашении российских спортсменов принимают организаторы этапов "Бриллиантовой лиги". Под нейтральным флагом они могут выступить и на главном старте сезона - чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне, для чего необходимо выполнить нормативы. При этом действующие чемпионы мира Шубенков и Ласицкене освобождены от выполнения нормативов.

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