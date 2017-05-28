Россиянин Федор Чудинов не сумел вернуть титул "суперчемпиона" мира WBA

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов не сумел вернуть титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке за вакантный пояс в британском Шеффилде он проиграл хозяину ринга Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.

Гроувз действовал вторым номером, позволив россиянину идти вперед. Британец был подвижнее, активнее, быстрее и разнообразнее соперника, который боксировал слишком прямолинейно и медленно. Возможно, на действиях россиянина сказался перерыв в выступлениях более года и британец опережал Чудинова практически во всем, при том, что и у Гроуза скорость была не слишком высокой.

Британец владел преимуществом почти с первого раунда, хотя и не сказать, чтобы подавляющим - Чудинов все-таки иногда попадал, но силы ударов ему не хватало. В конце четвертого раунда британец получил рассечение над глазом, которое продолжило кровоточить и в следующем раунде. Однако на действиях Гроувза это не слишком сказалось - к этому времени в его победе сомнений уже не оставалось.

И в шестом раунде британец устроил настоящий атакующий штурм. Чудинов пропустил очень много сильных ударов, перестал на них отвечать и судья принял решение остановить поединок, несмотря на то, что россиянин оставался на ногах.

Такой исход можно назвать не слишком ожидаемым - британец до поединка считался явным фаворитом, но многие склонялись к его победе по очкам или досрочно в поздних раундах, а в победу в первой половине поединка мало кто верил. Но Чудинов выглядел слишком медленным и предсказуемым и закономерно проиграл.

Статистика

Российский боксер завоевал титул WBA в 2015 году, выиграв у немца Феликса Штурма, а затем защитил пояс благодаря победе над британцем Фрэнком Бульони. В матче-реванше в феврале 2016 года россиянин спорным решением судей уступил Штурму, но немец затем отказался от титула "суперчемпиона" WBA после обвинений в употреблении допинга. Чудинов согласно решению организации стал обязательным претендентом на пояс.

В послужном списке Чудинова теперь 14 побед (10 - нокаутом) и два поражения.

Гроувз с четвертой попытки стал чемпионом мира. Все три поражения он потерпел в титульных боях - дважды от соотечественника Карла Фроча, а также шведа Джека Баду. После проигрыша Баду британец сменил тренера и одержал четыре победы подряд. В последнем поединке Гроувз победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.

В активе Гроувза теперь 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.

Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед", "Брэмолл Лейн", в присутствии 28 тысяч зрителей в андеркарде боя за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 66,68 кг между британцем Келлом Бруком и американцем Эрролом Спенсом.