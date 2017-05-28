Открытый чемпионат Франции по теннису стартует без Уильямс, Шараповой и Федерера

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Открытый чемпионат Франции по теннису стартует в воскресенье на кортах парижского стадиона "Ролан Гаррос". В турнире не будут участвовать сразу несколько значительных фигур мирового тенниса, среди которых - Серена Уильямс, Мария Шарапова и Роджер Федерер.

"Ролан Гаррос" является вторым в сезоне турниром "Большого шлема" - после январского открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Впервые в истории парижского турнира его пропустят оба победителя предыдущего "Большого шлема" - Уильямс и Федерер, которым не было равных в Мельбурне. Американка приостановила карьеру из-за беременности, тогда как 35-летний швейцарский теннисист решил пропустить грунтовую часть сезона и начать подготовку к июньскому "Уимблдону" в Лондоне, который пройдет на его любимых травяных кортах.

Пропустит "Ролан Гаррос" и возобновившая в апреле карьеру после дисквалификации за употребление мельдония Мария Шарапова, которая не успела набрать необходимое количество рейтинговых очков. Организаторы же отказались предоставить двукратной победительнице турнира специальное приглашение "уайлд-кард".

"Ролан Гаррос" - единственный турнир "Большого шлема", который проходит на грунте. Впервые открытый чемпионат Франции прошел в Париже в 1891 году, а в 1925 году стал крупнейшим соревнованием в мире, куда допускались все любители тенниса, в 1968 году получив и "открытый" статус. В 1928 году турнир впервые прошел на теннисном стадионе, получившем имя французского летчика - героя Первой мировой войны Ролана Гарроса.

Фавориты - Маррей и Кербер

В нынешнем году рейтинг-фаворитами являются британец Энди Маррей и немка Ангелика Кербер. В мужском одиночном турнире среди 32 "сеяных" российских теннисистов нет. Выступят на "Ролан Гаррос" Андрей Кузнецов (в первом раунде он встретится с Марреем), Карен Хачанов, Константин Кравчук, Михаил Южный, Евгений Донской, Даниил Медведев, а также пробившиеся в основную сетку через квалификацию Теймураз Габашвили и Андрей Рублев.

В женском турнире Светлана Кузнецова получила 8-й номер посева, Елена Веснина - 14-й, Анастасия Павлюченкова - 16-й, Дарья Касаткина - 26-й. В основной сетке также выступят Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева и Екатерина Александрова. Уже в воскресенье на корт выйдут Кузнецова, которая встретится с американкой Кристиной Макхэйл, а также Макарова, которая на центральной арене имени Филиппа Шартье сыграет с первой ракеткой мира Кербер.

После долгого перерыва на корт выйдет чешка Петра Квитова, которая в декабре прошлого года получила травму руки в результате вооруженного нападения. Двукратная чемпионка Уимблдона отметила, что до конца еще не восстановилась, но будет рада сыграть на "Ролан Гаррос".

Олимпийская чемпионская пара Веснина/Макарова имеет на турнире второй посев, под 14-м номером посеяны Кузнецова и Кристина Младенович из Франции. Помимо соревнований в одиночных разрядах и парах у мужчин и женщин, в "Ролан Гаррос" выступят смешанные пары, а также юниоры, ветераны и колясочники. Соревнования пройдут в течение двух недель, общий призовой фонд турнира составляет более 32 млн евро.

Титулы защищают Джокович и Мугуруса

Защищать свои титулы в одиночном разряде будут серб Новак Джокович и испанка Гарбинье Мугуруса, в парах год назад победили испанцы Фелисиано и Марк Лопесы, а также француженки Младенович и Каролин Гарсия. В миксте не было равных Мартине Хингис из Швейцарии и индийцу Леандеру Паесу.

Единственным российским победителем мужского турнира "Ролан Гаррос" стал в 1996 году Евгений Кафельников, тогда как чаще других (девять раз) в открытую эру побеждал "Король грунта" испанец Рафаэль Надаль (2005-2014), шесть титулов (1974-1981) - у шведа Бьорна Борга.

Мария Шарапова выиграла женский турнир "Ролан Гаррос" дважды - в 2012 и 2014 гг, первой среди россиянок в Париже чествовали в 2004 году Анастасию Мыскину, а в 2009-м титул завоевала Светлана Кузнецова. Чаще других в Париже побеждала американка Крис Эверт - семь раз в 1974-1986 гг, шесть титулов у немки Штеффи Граф (1987-1999 гг).