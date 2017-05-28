Хабаровский СКА и "Енисей" могут впервые выйти в футбольную премьер-лигу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ответные переходные матчи между клубами премьер-лиги и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут в воскресенье в Оренбурге и Туле. Чтобы сохранить места в элите, "Оренбургу" и "Арсеналу" необходимо побеждать своих соперников - хабаровский СКА и красноярский "Енисей".

"Оренбург" сумел привезти из Хабаровска нулевую ничью в состоявшемся в четверг первом матче, и этот результат наверняка устроил команду Роберта Евдокимова. На своем поле оренбуржцы выступают удачно, в весенних матчах сумев победить претендентов на Лигу Европы "Краснодар" и "Ростов". Хабаровчан "Оренбургу" необходимо обыгрывать - еще один счет 0:0 приведет к назначению дополнительного времени, тогда как результативная ничья выведет в премьер- лигу дальневосточников.

Хабаровский клуб играл в переходных матчах четыре года назад, однако в первой игре уступил в гостях "Ростову" (0:2) и, по сути, расстался с мечтами о повышении в классе. На сегодняшний день СКА близок к элите, как никогда, хотя в классе его футболисты соперникам все-таки уступают. Главный тренер армейцев Алексей Поддубский сможет рассчитывать на отбывшего дисквалификацию армянского форварда Руслана Коряна, а также украинского хавбека Дениса Дедечко. В свою очередь, отбыл штраф и словацкий нападающий "Оренбурга" Михал Дюриш.

Матч "Оренбург" - СКА начнется в 15:00 мск на стадионе "Газовик", главный арбитр - Александр Егоров из Саранска.

Исторический матч "Енисея"

"Арсенал" в четверг проиграл "Енисею" со счетом 1:2, и туляков устроит лишь победа - в два мяча или со счетом 1:0. Результат 3:2, 4:3 и т.д. окажется на руку сибирякам, которые на своем поле показали, что ничем не уступают клубу, проведшему сезон в элите. Подопечные Андрея Тихонова долгое время контролировали ход матча и, даже пропустив обидный гол, сумели вырвать победу в концовке - отличился бывший спартаковец Артур Малоян.

"Арсенал" сумел избежать вылета в ФНЛ, в заключительном туре неделю назад победив чемпиона страны "Спартак" - 3:0. Дважды в той встрече отличился аргентинский форвард Федерико Расич, который пропустил матч в Красноярске из-за травмы. Сменивший Расича Игорь Шевченко в последний раз забивал в июле, принеся "Арсеналу" победу над казанским "Рубином" (1:0). Возвращение в строй аргентинца, который в 12 весенних матчах забил шесть мячей, станет отличным подспорьем для Сергея Кирьякова.

"Енисей" никогда не играл в премьер-лиге, хотя воспитанниками красноярского футбола являются, в числе других, знаменитые футболисты и тренеры Олег Романцев и Александр Тарханов. Главный тренер команды Тихонов в свое время играл в "Спартаке" Романцева, став одним из лучших футболистов страны 1990-2000-х гг.

Матч пройдет на стадионе "Арсенал", начало - 18:00 мск. Главный арбитр - Владимир Сельдяков из Балашихи. Сотрудники тульского клуба успели за неделю восстановить газон, поврежденный в результате нашествия спартаковских фанатов после окончания матча недельной давности.

По итогам чемпионата России премьер-лигу покинули "Томь" и самарские "Крылья Советов", которым на смену пришли столичное "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области.