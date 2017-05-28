"Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Барселона" одержала победу над "Алавесом" со счетом 3:1 в финальном матче Кубка Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (30-я минута), Неймар (45) и Пако Алькасер (45). У проигравших отличился Тео Бернар Франсуа (33). Этот матч стал последним проведенным на мадридском стадионе "Висенте Кальдерон", на котором свои домашние матчи проводил "Атлетико". Арена будет снесена, а "Атлетико" будет играть на стадионе "Ванда-Метрополитано".

"Барселона" стала обладателем Кубка Испании в 29-й раз в истории. Кроме того, эта победа стала для каталонского клуба третьей подряд. В финале 2016 года "Барселона" обыграла "Севилью", а в 2015 году - "Атлетик Бильбао".

"Алавес" впервые в истории вышел в финал Кубка Испании. В сезоне-2016/17 баскский клуб спустя 10 лет вернулся в элитный дивизион испанского чемпионата, где занял девятое место.

Согласно правилам, обладатель Кубка Испании получает место в Лиге Европы. Поскольку "Барселона" уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит "Атлетик Бильбао", занявший в чемпионате Испании седьмое место.