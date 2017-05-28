Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболу

Спорт
28 мая, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Встреча на мадридском стадионе "Висенте Кальдерон" завершилась со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Mariscal

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Барселона" одержала победу над "Алавесом" со счетом 3:1 в финальном матче Кубка Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (30-я минута), Неймар (45) и Пако Алькасер (45). У проигравших отличился Тео Бернар Франсуа (33). Этот матч стал последним проведенным на мадридском стадионе "Висенте Кальдерон", на котором свои домашние матчи проводил "Атлетико". Арена будет снесена, а "Атлетико" будет играть на стадионе "Ванда-Метрополитано".

"Барселона" стала обладателем Кубка Испании в 29-й раз в истории. Кроме того, эта победа стала для каталонского клуба третьей подряд. В финале 2016 года "Барселона" обыграла "Севилью", а в 2015 году - "Атлетик Бильбао".

"Алавес" впервые в истории вышел в финал Кубка Испании. В сезоне-2016/17 баскский клуб спустя 10 лет вернулся в элитный дивизион испанского чемпионата, где занял девятое место.

Согласно правилам, обладатель Кубка Испании получает место в Лиге Европы. Поскольку "Барселона" уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит "Атлетик Бильбао", занявший в чемпионате Испании седьмое место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи
3
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
4
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
5
Лето в Москве начнется с теплой погоды
6
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
7
В Белграде прогремел сильный взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама