Борзаковский: победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетики

СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победа на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, одержанная российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене (Кучиной) очень важна для российской легкой атлетики, переживающей нелегкие времена. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд. Она является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой мира в помещении 2014 года, чемпионкой Европы 2015 года в помещении.

"Я очень рад за Машу, она сегодня выступила блестяще, - заметил Борзаковский. - Показать такой высокий результат на первом международном старте после длительного перерыва это очень большой успех. Уверен, что по ходу сезона она будет прибавлять и прыгать еще выше. Ведь сейчас только конец мая".

"Эта победа очень важна для всех наших легкоатлетов, многие из которых пока лишены возможности выступать на международных стартах, - продолжил главный тренер. - Успех Марии добавит ее товарищам по сборной команде веры в свои силы и увеличит мотивацию".

Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Последний раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Дарья Клишина, Сергей Шубенков, Ласицкене и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.