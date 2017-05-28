Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борзаковский: победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетики

Спорт
28 мая, 0:36 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, победа россиянки добавит ее товарищам по сборной команде веры в свои силы и повысит мотивацию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победа на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, одержанная российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене (Кучиной) очень важна для российской легкой атлетики, переживающей нелегкие времена. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

Смотрите также
Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

Российская прыгунья в высоту Ласицкене стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги"

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд. Она является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой мира в помещении 2014 года, чемпионкой Европы 2015 года в помещении.

"Я очень рад за Машу, она сегодня выступила блестяще, - заметил Борзаковский. - Показать такой высокий результат на первом международном старте после длительного перерыва это очень большой успех. Уверен, что по ходу сезона она будет прибавлять и прыгать еще выше. Ведь сейчас только конец мая".

"Эта победа очень важна для всех наших легкоатлетов, многие из которых пока лишены возможности выступать на международных стартах, - продолжил главный тренер. - Успех Марии добавит ее товарищам по сборной команде веры в свои силы и увеличит мотивацию".

Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Последний раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Дарья Клишина, Сергей Шубенков, Ласицкене и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи
3
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
4
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
5
Лето в Москве начнется с теплой погоды
6
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
7
В Белграде прогремел сильный взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама