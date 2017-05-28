Легкоатлетка Ласицкене верила, что может установить личный рекорд в первом старте сезона

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) верила, что может установить новый личный рекорд в соревнованиях на открытом воздухе в своем первом старте сезона на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира в Юджине.

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене установила личный рекорд для соревнований летнего сезона, улучшив предыдущее достижение на 2 см. Прежний собственный рекорд летнего сезона россиянка установила в августе 2015 года, когда на чемпионате мира в Пекине показала результат 201 см.

"Я хотела улучшить свой личный результат для соревнований в открытых помещениях. Я чувствовала себя хорошо и верила, что это возможно. Я хочу и дальше улучшать свои результаты, чтобы хорошо подготовиться к чемпионатам", - сказала россиянка.

Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Предыдущий раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Дарья Клишина, Сергей Шубенков, Ласицкене и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.