Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британец Гроувз посвятил победу над Чудиновым прошлому сопернику, впавшему в кому

Спорт
28 мая, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

В предыдущем поединке Гроувз победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому, получив серьезные травмы головы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Британский боксер Джордж Гроувз

Британский боксер Джордж Гроувз

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Британец Джордж Гроувз посвятил победу над россиянином Федором Чудиновым своему прошлому сопернику, немцу Эдуарду Гуткнехту, впавшему в кому и получившему серьезные травмы головы после их поединка. Об этом Гроувз сообщил после боя газете The Sun.

Смотрите также
Федор Чудинов

Россиянин Федор Чудинов не сумел вернуть титул "суперчемпиона" мира WBA

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке в британском Шеффилде Гроувз победил Чудинова техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В предыдущем бою Гроувз победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.

"Я хотел бы посвятить эту победу моему предыдущему сопернику, Гуткнехту, который до сих пор не поправился после нашего боя. Все это время я думал о нем, - сказал Гроувз. - Надеюсь, он восстановится от травм, я вместе с семьей ежедневно о нем молимся".

В шестом раунде британец устроил настоящий атакующий штурм. Чудинов пропустил много сильных ударов, перестал на них отвечать, и судья принял решение остановить поединок, несмотря на то, что россиянин оставался на ногах. "Когда я наносил эти сильные удары, то хотел повернуться к судье и спросить, сколько еще нужно его ударить", - признался Гроувз.

Британец все же отдал должное противнику: "Он попал несколькими хорошими хуками справа, один из них меня по- настоящему потряс. Но я пришел в себя, и теперь могу забыть обо всех своих поражениях, наслаждаться своей жизнью и надеяться на лучшее, - приводит слова Гроувза британский телеканал Sky Sports. - Мне обычно надо повторять по несколько раз, но на этот раз слов не понадобилось".

Гроувз с четвертой попытки стал чемпионом мира. Все три поражения он потерпел в титульных боях - дважды от соотечественника Карла Фроча, а также шведа Джека Баду. После проигрыша Баду британец сменил тренера и одержал четыре победы подряд. В активе Гроувза теперь 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи
3
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
4
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
5
Лето в Москве начнется с теплой погоды
6
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
7
В Белграде прогремел сильный взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама