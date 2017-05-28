Британец Гроувз посвятил победу над Чудиновым прошлому сопернику, впавшему в кому

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Британец Джордж Гроувз посвятил победу над россиянином Федором Чудиновым своему прошлому сопернику, немцу Эдуарду Гуткнехту, впавшему в кому и получившему серьезные травмы головы после их поединка. Об этом Гроувз сообщил после боя газете The Sun.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке в британском Шеффилде Гроувз победил Чудинова техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В предыдущем бою Гроувз победил немца Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.

"Я хотел бы посвятить эту победу моему предыдущему сопернику, Гуткнехту, который до сих пор не поправился после нашего боя. Все это время я думал о нем, - сказал Гроувз. - Надеюсь, он восстановится от травм, я вместе с семьей ежедневно о нем молимся".

В шестом раунде британец устроил настоящий атакующий штурм. Чудинов пропустил много сильных ударов, перестал на них отвечать, и судья принял решение остановить поединок, несмотря на то, что россиянин оставался на ногах. "Когда я наносил эти сильные удары, то хотел повернуться к судье и спросить, сколько еще нужно его ударить", - признался Гроувз.

Британец все же отдал должное противнику: "Он попал несколькими хорошими хуками справа, один из них меня по- настоящему потряс. Но я пришел в себя, и теперь могу забыть обо всех своих поражениях, наслаждаться своей жизнью и надеяться на лучшее, - приводит слова Гроувза британский телеканал Sky Sports. - Мне обычно надо повторять по несколько раз, но на этот раз слов не понадобилось".

Гроувз с четвертой попытки стал чемпионом мира. Все три поражения он потерпел в титульных боях - дважды от соотечественника Карла Фроча, а также шведа Джека Баду. После проигрыша Баду британец сменил тренера и одержал четыре победы подряд. В активе Гроувза теперь 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.