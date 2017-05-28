Тренер: легкоатлетка Ласицкене доказала в Юджине, что ничто не может выбить ее из колеи

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СОЧИ, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), ставшая первой на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, одержала эту победу во многом благодаря своим очень высоким морально-волевым качествам. Своим мнением с ТАСС о причинах успеха спортсменки старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.
"Маше в Юджине удалось повторить свой лучший результат, показанный этой зимой, а также установить летний рекорд, - заметил Назаров. - Это многообещающее начало, просто супер. Высокий результат, показанный этой спортсменкой в Юджине, говорит о правильно выстроенной подготовке к сезону и высоких морально-волевых качествах. Таких спортсменок как Маша нельзя ничем выбить из колеи".
"Конечно, очень обидно, что она была лишена возможности выступать на международных стартах в течение очень долгого времени. Но надо смотреть вперед и верить, что Мария одержит еще много громких побед", - подытожил тренер.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ласицкене подала индивидуальную заявку в IAAF еще в декабре прошлого года. Она очень надеялась, что оперативно получит ответ и сможет выступит на зимнем чемпионате Европы в Белграде. Однако Международная федерация нашла возможность удовлетворить заявку действующей чемпионки мира только в середине апреля.
Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В предыдущий раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене с результатом 201 см.