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Журналист продаст на аукционе ботинки с автографами участников финала Кубка Англии

Спорт
28 мая, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Все средства от благотворительного аукциона, на котором в числе прочего выставят ботинки с автографами, будут перечислены жертвам теракта в Манчестере

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Журналист Би-би-си Дэн Уокер намерен выставить на благотворительный аукцион ботинки, на котором свои автографы оставили тренеры и футболисты "Арсенала" и "Челси" после финала Кубка Англии по футболу, который состоялся в субботу. Об этом сам журналист написал в своем Twitter.

Накануне "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу и стал обладателем трофея в рекордный 13-й раз.

Отмечается, что все средства от благотворительного аукциона, на котором в числе прочего выставят ботинки с автографами, будут перечислены жертвам теракта в Манчестере.

До этого финала у лондонского клуба и "Манчестер Юнайтед", который выиграл кубок в прошлом году, было по 12 побед. Кроме того, нынешний финал стал для "Арсенала" 20-м в истории, что также является рекордом. Этот титул стал первым для "Арсенала" за два года, в 2015 году он также стал обладателем Кубка Англии, когда в финале разгромил "Астон Виллу" (4:0). Свой первый титул в данном турнире "Арсенал" завоевал в сезоне-1929/30, обыграв в решающем матче "Хаддерсфилд Таун" (2:0).

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в седьмой раз привел клуб к победе в Кубке Англии и стал рекордсменом среди тренеров.

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