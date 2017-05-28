Президент ПСЖ: главный тренер Унаи Эмери точно останется в клубе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вероятность того, что испанский тренер Унаи Эмери, возглавляющий французский футбольный клуб ПСЖ, останется работать в команде, составляет 200%. Об этом сообщил президент команды Нассер Ганим аль-Хелаифи, слова которого приводит французская газета L’Equipe.

В субботу ПСЖ со счетом 1:0 одержал победу над "Анже" в финале Кубка Франции по футболу и в рекордный 11-й раз стал обладателем этого трофея.

"Я всегда говорил, что Эмери останется в ПСЖ. С 200-процентной уверенностью могу сказать, что он останется в команде. Он счастлив здесь, мы счастливы, что он здесь, и он продолжит работать здесь. Нам нужно многое изменить, но сейчас не время говорить об этом", - заявил аль-Хелаифи.

"Для нас очень важно было завершить сезон завоеванием титула. Это был не лучший сезон для нас, но мы выиграли три трофея в этом сезоне, и это не так плохо, хотя мы и хотели большего. Сегодня мы счастливы, сегодня мы гордимся собой", - подвел итоги матча президент ПСЖ.

Эмери, который был главным тренером московского "Спартака" в 2012 году, возглавил ПСЖ летом 2016 года. Под его руководством парижский клуб, помимо Кубка Франции, выиграл Суперкубок страны и Кубок французской лиги. В чемпионате страны ПСЖ финишировал на втором месте, отстав от "Монако" на восемь очков. В Лиге чемпионов парижский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Барселоне" по итогам двухматчевого противостояния.