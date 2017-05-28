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Повышенные меры безопасности приняты на Roland Garros

Спорт
28 мая, 10:36 UTC+3 ПАРИЖ Михаил Тимофеев, Арина Лебедева

На подходах к спортивному комплексу установлены мощные бетонные заграждения с тем, чтобы предотвратить наезд машин на людей

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© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 28 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев, Арина Лебедева/. Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros, стартующий в воскресенье в Париже, пройдет при повышенных мерах безопасности. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема начинается спустя всего шесть дней после теракта в Манчестере и объявления французского президента о намерении в шестой раз продлить в стране режим чрезвычайного положения, действующий уже около двух лет.

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Доступ на Roland Garros открылся в 9:30 (10:30 мск) - за полтора часа до начала матчей. Попасть на него можно только через три входа, расположенных в 300-400 метрах от теннисного комплекса. С помощью металлоискателей охрана проводит тщательную проверку всех входящих на территорию. Кроме того, сотрудники охранных фирм изучают все документы, дающие доступ на турнир.

На подходах к спортивному комплексу установлены мощные бетонные заграждения с тем, чтобы предотвратить наезд машин на людей. Сам стадион окружен двойным кольцом заборов. Работают кинологи с собаками, обученными на поиск взрывчатки.

"Обеспечение безопасности - одна из наших приоритетных задач, - подчеркнул директор турнира, знаменитый теннисист и тренер Ги Форже. - Мы повышаем уровень мер каждый год и в настоящее время он находится на максимальной отметке". "Мы создали высокосовершенную систему, следуя, в частности, тем указаниям, которые нам дает в этой связи парижская префектура полиции", - сказал он. "Каждый день работников системы безопасности на их постах будут обходить эксперты- инструкторы, чтобы еще раз проверить, что не допущено ни малейшего отклонения от установленных правил", - сообщил директор турнира.

Как отметил вице-президент Федерации тенниса Франции и ее официальный представитель Стефан Фост, "теракт, который был совершен в Манчестере, не привел к необходимости изменения структуры системы безопасности, так как она уже и так находится на очень высоком уровне". "Разумеется, нулевого риска добиться невозможно, но это не означает, что мы пребываем в страхе", - подчеркнул он. В то же время Фост признал, что федерация "не сталкивалась ранее со случаями терактов на ее соревнованиях", однако она хорошо подготовилась к возможным инцидентам, "весь персонал был обучен очень тщательно".

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По данным Жака Ле Мене, ответственного за безопасность Roland Garros, "принято решение использовать персонал частных охранных агентств численностью в 1200 человек". "Это несколько больше, чем в 2016 году", - сказал эксперт, не сообщив, однако, цифру контингента прошлого года.

Roland Garros посетят около полумиллиона человек

Ожидается, что в этом году Открытый чемпионат Франции привлечет не менее 450 тыс. любителей тенниса. В "пиковые" дни число зрителей на трибунах теннисного комплекса будет достигать 35 тыс. Всего в турнире примут участие 256 спортсменов из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Китая, США, Франции, Японии и других стран. На Roland Garros аккредитовано около 3 тыс. журналистов.

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 1891 года, а в 1925 году стал крупнейшим соревнованием в мире, куда допускались все любители тенниса, в 1968 году получив и "открытый" статус. В 1928 году турнир впервые прошел на теннисном стадионе, получившем имя французского летчика - героя Первой мировой войны Ролана Гарроса. Современный теннисный комплекс Roland Garros состоит из 20 грунтовых кортов, расположившихся на территории 8,5 га. Центральный корт назван в честь Филипа Шатрие - бывшего главы Федерации тенниса Франции, Международной федерации тенниса и члена МОК, внесшего большой вклад в развитие тенниса.

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