Самедов: сборная России по футболу должна заставить болельщиков поверить в нее

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Футболисты сборной России по футболу своим выступлением на Кубке конфедераций обязаны заставить болельщиков вновь поверить в команду. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник Александр Самедов.

Во время мартовского сбора команды Самедов в интервью ТАСС признался, что волнение в связи с приближением Кубка конфедераций ощущается, однако он старается гнать мысли о турнире из-за чемпионата страны. "Ощущения остались теми же - есть понимание того, что это супертурнир, - рассказал полузащитник. - Возможность поучаствовать в нем, по-моему, мечта любого футболиста; вся страна будет смотреть, переживать за нас, и в наших силах подарить им праздник. Тем более мы будем играть дома, хочется показать максимальный результат".

Собеседник ТАСС заявил, что не относит себя к тем, кто считает Кубок конфедераций лишь репетицией чемпионата мира, но в то же время признался, что ощущения от приближающегося турнира несопоставимы с ощущениями от приближения чемпионата мира и чемпионата Европы, в которых ему приходилось участвовать. "Да, я играл на чемпионате мира (2014) и чемпионате Европы (2016). Чемпионат мира был для меня очень волнительным. Но, опять же, есть понимание, что это (Кубок конфедераций) - крупный турнир, и не у каждого игрока есть такая возможность", - добавил он.

"Тренеры мне доверяют"

Самедов регулярно призывается в сборную при главном тренере Станиславе Черчесове и принимает участие в матчах. За несколько дней до начала сбора (25 июня) специалист заявил, что был бы рад видеть в команде защитника Марио Фернандеса, однако напомнил, что основных игроком на место правого вингера является именно Самедов. "Я себя великолепно ощущаю, отлично, - признался он. - При Станиславе Саламовиче сыграли семь игр, и я во всех принял участие, тренерский штаб доверяет мне, и я готов и помогать".

На вопрос, не накладывает ли доверие тренеров дополнительную ответственность в плане работы с менее опытными игроками команды, собеседник агентства ответил: "Ответственность есть. Есть понимание, что действительно хочется выступить удачно, чтобы люди, не побоюсь этого слова, начали гордиться нашей командой. Понятно, что есть какой-то негатив, и мы просто-напросто должны заставить людей поверить в национальную сборную".

В прошедшем сезоне Самедов стал чемпионом России в составе "Спартака". По словам полузащитника, ощущения от матчей в клубе и сборной несравнимы. "Играть в сборной - это не просто слова, это вершина в карьере, тем более играть на таких турнирах. Для игрока представлять свою страну - это счастье", - подытожил он.

В составе сборной Самедов принял участие в 37 матчах, в которых отметился 5 голами.