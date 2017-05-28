Турнир по ММА в Польше установил европейский рекорд по количеству зрителей

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) в Польше посетили 58 тысяч болельщиков, что является рекордом для европейских соревнований по ММА. Об этом ТАСС сообщил промоутер лиги KSW Марчин Левандовски.
Всего турнир, прошедший на арене Национального стадиона в Варшаве, посетили 58 тысяч болельщиков.
"Это самый большой стадион, на котором мы можем провести соревнования. Изначально мы ожидали до 60 тысяч зрителей", - сказал Левандовски.
В рамках соревнований свои поединки провели известный боец, уроженец Грозного Мамед Халидов, а также известный в мире стронгмен Мариуш Пудзяновский.
Рекордным по количеству зрителей в настоящий момент остается турнир Pride, который состоялся в Токио в 2002 году. Его посетили порядка 71 тысячи зрителей.