Боксер Чудинов не стал проходить медобследование после поражения от Гроувза

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Федор Чудинов не получил травм в бою с англичанином Джорджем Гроувзом и не стал проходить медобследование после поединка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", представляющей интересы россиянина.
Чудинов в субботу проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул "суперчемпиона" Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.
"Со здоровьем у Федора все в порядке. Он не проходил медобследование после боя, поскольку в этом не было надобности", - сообщили в пресс-службе.
В послужном списке Чудинова 14 побед (10 - нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.