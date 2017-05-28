Боксер Чудинов не стал проходить медобследование после поражения от Гроувза

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Федор Чудинов не получил травм в бою с англичанином Джорджем Гроувзом и не стал проходить медобследование после поединка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", представляющей интересы россиянина.

Чудинов в субботу проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул "суперчемпиона" Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

"Со здоровьем у Федора все в порядке. Он не проходил медобследование после боя, поскольку в этом не было надобности", - сообщили в пресс-службе.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 - нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.