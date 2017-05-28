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Самедов: Роналду является топ-футболистом, но Месси больше играет на команду

Спорт
28 мая, 11:29 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Полузащитник "Спартака" и сборной России не считает победу португальцев на чемпионате Европы 2016 года случайной

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Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси

© EPA/Alejandro Garcia

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является прирожденным бомбардиром, однако аргентинский форвард Лионель Месси по сравнению с ним является более командным футболистом. Таким мнением с ТАСС поделился полузащитник сборной России Александр Самедов.

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Сборная России 25 мая начала подготовку к Кубке конфедераций. На групповом этапе Кубка конфедераций россияне сыграют с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Перед турнирном команда Станислава Черчесова проведет контрольные игры с венграми в Будапеште 5 июня и чилийцами в Москве 9 июня.

На вопрос, есть ли соперник, с которым особенно бы хотелось сыграть на предстоящем турнире, Самедов ответил: "В последнее время с португальцами часто играли - в квалификации Евро обыграли дома (1:0) и проиграли на выезде (0:1), обыграли в товарищеской игре (1:0)".

Собеседник ТАСС не считает победу португальцев на чемпионате Европы 2016 года случайной. "Только люди, не имеющие отношения к футболу, могут сказать, что они выиграли случайно. Понятно, были команды сильнее по составу, но как можно случайно выиграть чемпионат Европы? Можно, конечно, сказать, что был фарт, но, значит, на тот момент дисциплина, командные действия были сильнее всех звезд тех же французов, с которыми они играли в финале; в футболе не всегда побеждает класс".

Оборонительной игры от португальцев в матче со сборной России ждать не стоит, считает Самедов. "Знаю одно - они очень хотят выиграть Кубок конфедераций. Думаю, "в автобус" они играли только в финале, на групповом этапе такого не было. Вряд ли и нашу сборную ждет "автобус", они будут в любом случае атаковать", - уверен полузащитник.

"Роналду - машина по забиванию голов"

Самедов не считает удивительной результативную игру 32-летнего Роналду, но в то же время в споре за лучшего игрока мира предпочтение отдает Месси. "Почему это (хорошая форма Роналду) должно удивлять, что такое 30 лет? Это - расцвет, я знаю, что он большой профессионал, следит за собой, в хорошей физической форме; плюс на него работает вся команда. Чему тут удивляться, это топ-уровень", - сказал он.

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"На мой взгляд, Криштиану стал такой машиной по забиванию мячей. Месси более командный игрок, и мне такие всегда нравились больше, - признался собеседник агентства. - Понятно, что он много берет на себя, но он гораздо больше создает для партнеров".

Самедов обратил внимание на команду Мексики, а также призвал не недооценивать новозеландцев. "Я посмотрел их (новозеландцев) состав, многие играют в чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии - прим. корр. ТАСС), МЛС (Главной североамериканской лиге), хорошая команда, чемпионы своего континента. Чилийцы вообще топовая сборная, команда два раза подряд выиграла Кубок Америки, это о многом говорит. Мексиканцев помню по чемпионату мира (2014), они "вынесли" хорватов и вышли из группы с бразильцами; я разговаривал с Ведраном Чорлукой, и он сказал, что это фантастическая сборная", - сообщил российский футболист.

Собеседник ТАСС отметил, что предстоящая контрольная игра с венграми - необходимая часть подготовки к Кубку конфедераций. "Мы играли с ними при Фабио Капелло (главный тренер сборной в ноябре 2014 года), я смог принять участие в матче, выиграли 2:1. Они сыграли на чемпионате Европы 2016 года и вышли из группы; хорошая европейская команда. Понятно, что времени до Кубка конфедераций немного, есть два контрольных матча, и это часть подготовки к важному турниру".

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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