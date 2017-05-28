Виталий Кличко считает, что дал брату неверный совет после шестого раунда боя с Джошуа

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко посоветовал своему младшему брату Владимиру во время поединка против британца Энтони Джошуа не торопиться добивать соперника после шестого раунда. Об этом рассказал Виталий Кличко, слова которого приводит украинская газета "Сегодня" со ссылкой на шоу "Большой бокс", которое в субботу вышло на телеканале "Интер".

"Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах, ведь чем больше мышечная масса, тем больше она потребляет кислорода. Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда, я отговаривал его от быстрого завершения боя. Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа станет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. А может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони, может быть, это была ошибка", - рассказал старший из братьев Кличко.

"Владимир был готов и технически, и физически, он хорошо работал ногами и не давал Джошуа подготовить свою атаку. Все было бы по-другому, если бы Владимир не пропустил этот апперкот, а пропустил он его потому, что на средней дистанции его не было видно. Где здесь была ошибка - не знаю, просто случайность, чуть ближе вошел в дистанцию в эту секунду. Если бы не этот коварный удар, Владимир бы как минимум выиграл бой по очкам", - объяснил причины поражения брата Виталий Кличко.

Сам Владимир Кличко положительно оценил для себя итоги боя. "В целом, если не брать конечный результат, я доволен. И после своего поединка я сказал, что в этот вечер на самом деле выиграли практически все, даже я. Ведь то уважение, то приветствие публики, которое я получил после поединка, было огромным", - заявил Кличко.

Также украинский боксер согласился с утверждением, что это был его лучший бой. "Если эксперты говорят, что это был один из лучших моих боев, то наверняка они правы. Для меня как для спортсмена и для поклонника этого вида спорта поединок был очень интересным. Мои друзья и близкие выразили свое восхищение спортом, боксом. Бокс победил, как говориться", - добавил Кличко.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом) и пять поражений.