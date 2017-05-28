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Самедов уверен, что "Ювентус" победит "Реал" в финале Лиги чемпионов

Спорт
28 мая, 12:54 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Решающий матч Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе

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Футболисты "Ювентуса"

Футболисты "Ювентуса"

© EPA/CLAUDIO PERI

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Итальянский "Ювентус" созрел для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, туринцы должны обыгрывать мадридский "Реал" в предстоящем финале турнира. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов.

Финал Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

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"Буду болеть за "Ювентус". Думаю, они дошли до того момента, когда обязаны выиграть Лигу чемпионов. Вложения, шесть побед в чемпионате Италии подряд, покупка Гонсало Игуаина (нападающего сборной Аргентины - прим. ТАСС). Они просто созрели, они обязаны, и я уверен, что они выиграют", - сказал Самедов.

"Ювентус", как и сборная России, играет по схеме с тремя центральными защитниками. На позиции Самедова - правый вингер - в туринском клубе играет бразилец Дани Алвес. "Алвес находится в прекрасной форме, - считает собеседник ТАСС. - Стоит только позавидовать, что человек делает такой объем работы и в атаке, и в обороне в 34 года".

"Российские хоккеисты выступили на ЧМ достойно"

Самедов, который является любителем хоккея, поделился мнением о выступлении сборной России на прошедшем в мае чемпионате мира, где команда заняла третье место.

"Я считал шведов фаворитами, и так и получилось. Россияне выступили достойно, очень хорошая команда, хорошо играла против канадцев (в полуфинале, поражение 2:4 - прим. ТАСС), но это спорт - такое бывает, канадцы тоже привезли очень сильный состав. Понятно, что все хотят, чтобы мы выигрывали, но были топовые шведы - 17 участников Кубка мира, отличный состав у канадцев, и у нас сильный состав, то есть все на тоненького, постоянно борьба. Надеюсь, что в следующем году выиграем", - сказал Самедов.

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