Сборная России по футболу провела тренировку в Австрии

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к домашнему Кубку конфедераций, провела тренировку в третий день сбора в Австрии, сообщают корр. ТАСС с места событий.

pic.twitter.com/LjFQJYfLpy — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) May 28, 2017

Частично открытое для представителей СМИ занятие началось в 11:25 по местному времени (12:25 мск).

Ожидается, что позднее в воскресенье к команде присоединится защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер. В понедельник в расположение сборной должны прибыть вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов.

На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места.