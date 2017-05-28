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СМИ: "Спартак" близок к покупке нигерийского футболиста Кайоде

Спорт
28 мая, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

О сделке может быть объявлено уже в начале следующей недели

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" может на следующей неделе объявить о трансфере нигерийского нападающего австрийской "Аустрии" Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает портал Owngoalnigeria.

Интернет-ресурс также сообщает об интересе к 24-летнему нигерийцу со стороны клубов из Германии и Франции, но ближе всех к приобретению футболиста находится "Спартак".

"Вопрос уже не в том, перейдет ли он в "Спартак", вопрос в том, когда это произойдет. Он согласился присоединиться к ним, стороны сейчас обговаривают условия. О сделке может быть объявлено уже в начале следующей недели", - приводит портал слова источника из окружения Кайоде.

Кайоде играет в венской "Аустрии" с 2015 года. За тур до окончания чемпионата Австрии Кайоде лидирует в гонке бомбардиров. Он забил 17 мячей в 33 матчах и отдал четыре голевые передачи. "Аустрия" занимает второе место в таблице, уступая лидеру, "Ред Буллу" из Зальцбурга, 18 очков.

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