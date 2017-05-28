Агент: главный тренер "Зенита" Луческу не намерен покидать команду

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу намерен доработать контракт, срок которого истекает по окончании следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.
Ранее портал Championat сообщал о том, что новый президент "Зенита" Сергей Фурсенко, который временно исполняет обязанности генерального директора, 25 мая предложил возглавить команду итальянскому специалисту Роберто Манчини.
"У "Зенита" появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать", - сказал Запорожану.
Луческу подписал двухлетний контракт с "Зенитом" в мае 2016 года. В субботу спортивным директором "Зенита" был назначен Константин Сарсания. Ранее он занимал данный пост с 2006 по 2007 год.
"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17, не сумев выйти в Лигу чемпионов.