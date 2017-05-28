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Теннисистка Квитова одержала победу в первом матче после ножевого ранения

Спорт
28 мая, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку

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Петра Квитова

Петра Квитова

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова в двух сетах обыграла американку Джулию Бозерап в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд составляет более €36 млн) - второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

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В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее спортсменка перенесла операцию. Roland Garros стал для Квитовой первым турниром после возвращения.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки, "посеянной" на турнире под 15-м номером.

Соперник Квитовой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче между россиянкой Евгенией Родиной и американкой Бетани Маттек-Сандс.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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