Теннисистка Квитова одержала победу в первом матче после ножевого ранения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова в двух сетах обыграла американку Джулию Бозерап в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд составляет более €36 млн) - второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее спортсменка перенесла операцию. Roland Garros стал для Квитовой первым турниром после возвращения.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки, "посеянной" на турнире под 15-м номером.

Соперник Квитовой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче между россиянкой Евгенией Родиной и американкой Бетани Маттек-Сандс.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.