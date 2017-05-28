Колобков: стадион в Лужниках после реконструкции к ЧМ-2018 стал суперсовременным

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Большая спортивная арена "Лужники" в Москве благодаря реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года стала суперсовременным стадионом. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Помните, какой был стадион в Лужниках до реконструкции?! Он был устаревшим, - сказал он журналистам. - А сейчас Большая спортивная арена - суперсовременный стадион. Не знаю, есть ли аналоги в мире, поскольку это совершенно другой уровень. Кубок конфедераций и чемпионат мира - праздник, к которому нам удалось создать такую красоту".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве (Лужники, "Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.