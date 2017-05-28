Колобков: стадион в Лужниках после реконструкции к ЧМ-2018 стал суперсовременным

Высадка саженцев вишни, приуроченная к Кубку конфедераций, прошла в ЛужникахСпорт 28 мая, 14:57
Колобков: лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в РоссииСпорт 28 мая, 14:31
Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в ЧехииСпорт 28 мая, 14:27
Колобков: стадион в Лужниках после реконструкции к ЧМ-2018 стал суперсовременнымСпорт 28 мая, 14:23
Теннисистка Квитова одержала победу в первом матче после ножевого раненияСпорт 28 мая, 14:15
Агент: главный тренер "Зенита" Луческу не намерен покидать командуСпорт 28 мая, 13:57
Анюшина в паре со Степановой завоевала вторую медаль на этапе КМ по гребле на байдаркахСпорт 28 мая, 13:23
Сборная России по футболу провела тренировку в АвстрииСпорт 28 мая, 13:11
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режимеЭкономика и бизнес 28 мая, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Большая спортивная арена "Лужники" в Москве благодаря реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года стала суперсовременным стадионом. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
"Помните, какой был стадион в Лужниках до реконструкции?! Он был устаревшим, - сказал он журналистам. - А сейчас Большая спортивная арена - суперсовременный стадион. Не знаю, есть ли аналоги в мире, поскольку это совершенно другой уровень. Кубок конфедераций и чемпионат мира - праздник, к которому нам удалось создать такую красоту".
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве (Лужники, "Спартак"), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.