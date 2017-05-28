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Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в Чехии

Спорт
28 мая, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Это уже третья медаль для российской сборной на турнире

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали золотые медали в заезде легковесных четверок без рулевого на 2 тысячи метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице. Россияне преодолели дистанцию за 6 минут 8,09 секунд.

Вторыми стали итальянцы (+0,14). Бронза в активе команды из Чехии (+6,65).

Это уже третья медаль для российской сборной на турнире. Ранее серебро завоевали Никита Болозин и Алексей Кияшко (легковесная двойка). Бронза у российской четверки без рулевого, в составе которой выступили Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семен Яганов и Григорий Щулепов.

Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.

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