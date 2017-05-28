Колобков: лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лимит на легионеров в России идеально разработан во всех видах спорта. Такое мнение высказал журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

"Лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с опытом других стран. Понятно, что должен быть баланс, потому что спорт - это зрелище. И мы хотим побеждать, мы хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими. Сейчас баланс идеален во всех видах спорта: в Российской футбольной премьер-лиге, например, это 6+5 (в составе одной команды одновременно на поле могут находиться не более шести легионеров - прим. ТАСС), мы создаем такие критерии для всех видов спорта", - сказал Колобков.

В 2015 году Госдума приняла закон о легионерах в российском спорте, в соответствии с которым Министерство спорта РФ получило право обладать всеми полномочиями по регулированию числа иностранцев в российском спорте. В частности, ни одна лига или федерация не может изменить лимит на легионеров без одобрения Минспорта.