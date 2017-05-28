Высадка саженцев вишни, приуроченная к Кубку конфедераций, прошла в Лужниках

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Высадка саженцев вишни, приуроченная к старту Кубка конфедераций по футболу 2017 года, прошла на территории спорткомплекса "Лужники", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии, которое состоялось в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и послы чемпионата мира по футболу Александр Овечкин, Алексей Немов, Виктория Лопырева, Яна Чурикова, Илья Авербух, Игорь Бутман и другие.

Торжественная часть мероприятия прошла на Большой спортивной арене, где завершается реконструкция к матчам чемпионата мира и Кубка конфедераций. Гости фестиваля приняли участие в специально организованной экскурсии по стадиону.

"Этот комплекс - наша центральная арена, где мы всех ждем. Испытываю чувство ностальгии по старому стадиону, но дух спорта здесь сохранен, как и дух победы. Сохранился также и фасад, где будут закреплены таблички с именами победителей успешной для нас Олимпиады в Москве. Хочется, чтобы после окончания чемпионата мира тут появилась еще одна табличка - посвященная победе сборной по футболу", - сказал Колобков.

"В ближайшие дни стадион будет сдан в эксплуатацию, мы первые, кто вышел на этот газон. Мы высаживаем новую аллею, посвященную восьмерым легендарным футболистам сборных- участниц Кубка конфедераций. Я удостоен чести посадить дерево Рината Дасаева. Недавно я забил ему гол, чем очень горжусь", - добавил он.

Недалеко от центральной аллеи "Черешневого леса" были высажены восемь деревьев в честь футбольных легенд из восьми стран, чьи сборные примут участие в Кубке конфедераций - 2017: Луиша Фигу (Португалия), Уго Санчеса (Мескика), Харри Кьюэлла (Австралия), Ивана Вицелича (Новая Зеландия), Самуэля Это’О (Камерун), Ивана Саморано (Чили), Лотара Маттеуса (Германия), Рината Дасаева (Россия).

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии.