Макарова обыграла первую "ракетку" мира Кербер на старте Roland Garros

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над первой "ракеткой" мира немкой Ангелик Кербер в матче стартового раунда Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА). Матч продолжался 1 час 22 минуты. Макарова стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер "посева" в стартовом раунде Roland Garros.

Макарова была лучше Кербер в большинстве компонентов игры. Она сделала три эйса (соперница - ни одного), допустила меньше двойных (2 против 4) и невынужденных ошибок (19-25). Также на счету россиянки больше активно выигранных очков (26-16), он была эффективнее как на первой (61% реализации против 49%), так и на второй подаче (47%-36%). В общей сложности Макарова выиграла 75 очков, в то время как Кербер - 55, реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов (немка - 2 из 16).

Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток Леси Цуренко и Катерины Козловой.

Макарова дважды доходила до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции (2011, 2015). Это ее лучший результат на парижских кортах в одиночном разряде.

В прошлом сезоне Кербер выиграла два турнира серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Поражение от Макаровой стало для "первой" ракетки мира шестым в последних девяти матчах.