Макарова обыграла первую "ракетку" мира Кербер на старте Roland Garros

Макарова заявила, что в матче с Кербер на Roland Garros ей мешали эмоцииСпорт 28 мая, 16:28
Овечкин: надежда, что НХЛ и IIHF договорятся по Играм-2018, еще естьСпорт 28 мая, 16:21
Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по академической греблеСпорт 28 мая, 16:17
Генконсул РФ в Зальцбурге посетил тренировку сборной России по футболуСпорт 28 мая, 16:11
Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделюСпорт 28 мая, 16:04
Колобков: победа Ласицкене в Юджине стала сигналом для отмены санкций в отношении ВФЛАСпорт 28 мая, 15:58
Тренер: Макарова феноменально провела матч против Кербер на Roland GarrosСпорт 28 мая, 15:45
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"Общество 28 мая, 15:28
Гильерме назвал Акинфеева лучшим вратарем прошедшего сезона чемпионата России по футболуСпорт 28 мая, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над первой "ракеткой" мира немкой Ангелик Кербер в матче стартового раунда Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА). Матч продолжался 1 час 22 минуты. Макарова стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер "посева" в стартовом раунде Roland Garros.
Макарова была лучше Кербер в большинстве компонентов игры. Она сделала три эйса (соперница - ни одного), допустила меньше двойных (2 против 4) и невынужденных ошибок (19-25). Также на счету россиянки больше активно выигранных очков (26-16), он была эффективнее как на первой (61% реализации против 49%), так и на второй подаче (47%-36%). В общей сложности Макарова выиграла 75 очков, в то время как Кербер - 55, реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов (немка - 2 из 16).
Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток Леси Цуренко и Катерины Козловой.
Макарова дважды доходила до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции (2011, 2015). Это ее лучший результат на парижских кортах в одиночном разряде.
В прошлом сезоне Кербер выиграла два турнира серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Поражение от Макаровой стало для "первой" ракетки мира шестым в последних девяти матчах.