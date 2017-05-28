Ерохин: критика сборной России по футболу есть всегда, но она должна быть конструктивной

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Критика в адрес сборной России по футболу будет всегда, однако она должна быть конструктивной. Такое мнение журналистам высказал полузащитник национальной команды Александр Ерохин.

Сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций на сборе в Австрии.

"Критика сборной есть всегда, она должна быть конструктивной, - сказал Ерохин после тренировки команды в воскресенье. - Мы хотим результатами повернуть настроения болельщиков в нашу сторону. Если думать о том, на каком этапе Кубка конфедераций мы могли бы вылететь, лучше вообще не играть. Это хороший турнир, который престижно выиграть".

Второй день подряд сборная тренируется при температуре плюс 30. "Температура комфортная. Нет никаких проблем, жара никак не мешает подготовке", - заявил полузащитник.

Расширенная заявка сборной на предстоящий турнир на данный момент включает 28 игроков, в окончательную попадут 23 футболиста (включая трех вратарей). "Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать, признался Ерохин. - Не расстроен, что по сути не будет отпуска. После сезона было несколько дней, чтобы забыть сезон. Сейчас ничего не должно отвлекать".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).