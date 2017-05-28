Тренер: Макарова феноменально провела матч против Кербер на Roland Garros

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская теннисистка Екатерина Макарова феноменально провела игру против первой "ракетки" мира немки Ангелик Кербер в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции. Об этом ТАСС заявил тренер россиянки Андрей Чесноков.

"Сегодня у меня французы спрашивали, как, мол, ваша Макарова будет играть? Но она играла здорово и феноменально, настроилась на матч как никогда. Хотя надо сказать, что это не та Кербер, которая была в прошлом году. Что касается турнирных раскладов, то у Макаровой бывают неудобные соперники, например, Карла Суарес Наварро или Светлана Кузнецова", - сказал Чесноков.

Встреча Макарова - Кербер завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток - Леси Цуренко и Катерины Козловой.